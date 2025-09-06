“Necesitamos nivelar para arriba”: el análisis de Luis Mena a los grupos de Colo Colo y la U en la Copa Libertadores Femenina / Héctor Garrido

En el marco del amistoso entre los históricos de Colo Colo y Alianza Lima, el exdefensa albo Luis Mena se hizo presente, momento en que no pudo desmarcarse de su presente como entrenador de la selección chilena femenina.

En ese contexto, analizó el sorteo para las albas de cara a la Copa Libertadores Femenina. “Duro, difícil. Siempre los equipos brasileños son duros. Olimpia tiene muy buenas jugadoras, tiene jugadoras que hemos seguido, como Claudia Martínez. San Lorenzo también es un equipo duro, a la argentina, de correr, meter. Va a ser complicado”, remarcó.

“Ojalá que por el bien del fútbol chileno, a Colo Colo y la U les vaya bien. Es un campeonato que está medio alicaído, Colo Colo parece que juega solo, pero necesitamos nivelar para arriba y tener opciones en estos torneos”, evidenció Luis Mena, preocupado por la abismal ventaja de las albas en el Campeonato Nacional Femenino, donde no han perdido en 25 fechas y este sábado golearon 9-0 a Everton.

Al margen de lo anterior, dado su rol en Juan Pinto Durán, el hoy DT también destacó su proceso con el fútbol femenino, al margen del sexto lugar en la reciente Copa América Femenina disputada en Ecuador.

“Hemos hecho un trabajo muy extenso, extenuante. Estamos ilusionados. También hay que hacer el recambio en las divisiones menores para que no se den las brechas generacionales”, comentó.

Luis Mena y el fútbol masculino

El excentral también abordó la realidad de Colo Colo, abordando el arribo de Fernando Ortiz a la banca del cuadro popular.

“Estamos esperanzados. Ha sido un año complicado en todo sentido para el club, pero así es el fútbol. Esperemos que la llegada de este cuerpo técnico mejore las cosas, que les vaya muy bien”, dijo, junto con defender el estreno en la banca de la selección adulta por parte de Nicolás Córdova.

“Tiene clara sus ideas y su metodología. Ojalá empecemos con un futuro prometedor, encontrar el recambio que necesita Chile. Hay que buscar caras nuevas”, cerró Luis Mena en el Monumental.