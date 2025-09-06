Quien fue el encargado de impartir justicia en el partido de los históricos de Colo Colo y Alianza Lima fue Pablo Pozo, que vivió una jornada especial en el Monumental.

“Con nostalgia, a veces uno extraña esto, pero lo disfruta. También me acompañó mi hijo, que estuvo de segundo ayudante hoy. Era una prueba de fuego para él”, dijo el exjuez FIFA en diálogo con ADN Deportes, contexto en el que también abordó el presente del referato nacional, poniendo el foco en la labor de Roberto Tobar a cargo de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

“Lleva bastante tiempo y las mejoras se tienen que ver. No es fácil. Cuando uno arbitraba, se preocupaba del partido de uno, pero ahora hay que calificar al resto”, sostuvo Pablo Pozo.

“Ha habido fines de semana muy malos, otros con pocos errores. Hay que trabajar más, sobre todo con la aplicación del VAR, jugadas específicas, técnicas de trabajo, pero esto es así. Le queda un tiempo para seguir trabajando”, remarcó, apuntando a que la herramienta tecnológica debe extenderse en el fútbol chileno.

“Es un tema de recursos que debe evaluar la ANFP. Es una herramienta costosa, los estadios tienen que estar preparados. Ojalá esté también en la B, es una herramienta bastante útil, si es bien utilizada te saca de varios errores”, comentó, junto con mostrarse contrario a que los árbitros de Primera División estén siendo designados para dirigir en la B.

“No estoy muy de acuerdo con eso. Si quieres darle tiraje a los jóvenes, tienes que darle la oportunidad de que dirijan partidos importantes en Primera B. Es la única forma que tomen riesgos, se fogueen y mejoren día a día”, reflexionó.

Los “nombres propios” del referato en Chile

Pablo Pozo aplaudió el presente de dos árbitros nacionales, como Cristian Garay y Piero Maza.

“Es un trabajo que vienen haciendo hace rato. Garay tuvo el honor de ir al Mundial de Clubes, Maza estuvo en el partido de Argentina y le fue bien. Tienen un presente bastante bueno, ojalá cuando vuelvan a Chile demuestren por qué están en ese nivel”, recalcó.

También destacó el nivel de otros jueces en el país. “Hay varios que vienen bien. Diego Flores me gusta bastante. Hay otros en Primera B que están bastante bien, dos o tres que me llaman bastante la atención. Ojalá se preparen mejor para llegar a instancias mayores”, cerró en el diálogo con ADN Deportes.