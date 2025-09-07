Cobresal vuelve a darle un empujón al título a Coquimbo Unido tras imponerse a Palestino / Twitter @ClubDepCobresal

Este domingo se disputó un encuentro pendiente por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2025.

En El Salvador, Palestino tenía la opción de recuperar terreno para intentar acercarse al líder, Coquimbo Unido.

Sin embargo, Cobresal hizo pesar su localía en la altura del estadio El Cobre, bajando a uno de los escoltas de los “piratas”, tal como hicieron a comienzos de agosto, ante la U de Chile, en el Nacional.

Los de Gustavo Huerta aprovecharon un mal primer tiempo de los árabes, al punto de ponerse en ventaja a los 22 minutos con el tanto de José Tiznado, el cual fue anulado.

Sin embargo, Cobresal insistió y, en el cierre de la primera fracción, Diego Coelho abrió la cuenta para los albinaranjas.

⚽🟠⚪ ¡En un momento clave!



A sólo un minuto del término del primer tiempo, Diego Coelho anotó la apertura de la cuenta para Cobresal, en este #MatchdayDomingo ante Palestino.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 7, 2025

En el segundo lapso, Palestino intentó reaccionar, pero Cobresal siempre tuvo las chances más claras.

A los 63 minutos, Alejandro Márquez pudo anotar el 2-0 tras un rebote del “Zanahoria” Pérez a un tiro de Jorge Henríquez, pero dilapidó en inmejorable posición.

Los árabes acumularon hombres en ataque, pero finalmente a los 79 minutos, César Munder aprovechó un vacío en la zaga visitante para ir rápidamente a la portería rival y anotar el segundo tanto en favor de Cobresal.

🔥⚽⛏ ¡Qué linda definición!



César Munder encaró la portería de Palestino, y definió cruzado para ampliar la ventaja de Cobresal en este #MatchdayDomingo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 7, 2025

De manera totalmente fortuita, Palestino descontó a los 96 minutos cuando, en un intento de despeje tras un tiro libre, la pelota rebotó en José Tiznado para sorprender a Jorge Pinos.

Sin embargo, no hubo espacio para milagros y Cobresal completó el 2-1 con que llegó a la séptima posición de la tabla, en zona de Copa Sudamericana, con 35 puntos.

En cambio, Palestino se estancó en 39 unidades, manteniéndose segundo pero a 14 puntos del líder, Coquimbo Unido, a falta de ocho fechas para el final del torneo.