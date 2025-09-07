El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cobresal dio otro golpe a la pelea por el título del Campeonato Nacional 2025 en favor de Coquimbo Unido tras vencer a Palestino, sublíder del torneo.

En la victoria en El Salvador, el uruguayo Diego Coelho dejó su huella al anotar el primer tanto de los albinaranjas.

“Complicado, difícil, jugamos contra un gran rival. Por pasajes, ellos hicieron un buen fútbol, pero nosotros trabajamos bien la presión alta y los hicimos sufrir. El partido estuvo en los detalles, pudimos hacer el 2-0 antes. Muy meritorios estos tres puntos”, explicó en diálogo con ADN Deportes.

El charrúa llegó ya a 10 goles en el Campeonato Nacional 2025, ubicándose a uno de los máximos artilleros, Fernando Zampedri y Leonardo Valencia, llegando a 25 festejos en el club.

“He ayudado mucho al equipo, es una marca linda con dos años en el club”, destacó Diego Coelho, ya pensando en el siguiente encuentro de Cobresal, cuando reciban el sábado 13 de septiembre a Huachipato.

“Venía de una mala racha, pero levantó un poco. Tenemos que aprovechar la altura, hacer presión alta y hacer ver mal a sus centrales para ganar la segunda pelota. Tenemos nuestras armas”, concluyó el artillero de los nortinos en ADN Deportes.