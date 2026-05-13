En entrevista con Tu Nuevo ADN, el exministro de Ciencia durante la administración Boric, Flavio Salazar , se sumó a las críticas contra la actual titular de la cartera, Ximena Lincolao, tras la salida del subsecretario Rafael Araos y el despido masivo de funcionarios.

Salazar calificó la gestión de Lincolao como una aplicación “equivocada” y “utilitarista” de la ciencia, centrada únicamente en el retorno económico de corto plazo y bajo una lógica de startup que ignora la complejidad del sistema público.

“La mirada de la ministra es una mirada muy desde el punto de vista empresarial de una repartición pública que tiene un objetivo más grande que el solamente ser eficiente”, afirmó el académico, advirtiendo que el recorte del 28% de la dotación (denunciado por la ANEF) representa un “desmantelamiento encubierto”.

Un ministerio sin “grasa” para recortar

Salazar defendió la estructura actual del ministerio, destacando que, a diferencia de carteras masivas como Salud o el MOP, Ciencias opera con un equipo pequeño de alta especialización.

Perfil profesional: “Un ministerio que tiene 144 personas donde el 90% son profesionales especializados... no tiene grasa como para poder quitarle”.

“Un ministerio que tiene 144 personas donde el 90% son profesionales especializados... no tiene grasa como para poder quitarle”. Efecto en la investigación: El exministro alertó que el debilitamiento de esta estructura impacta directamente en el apoyo a jóvenes científicos y en la capacidad de proyectar innovaciones y patentes nacionales.

El exministro alertó que el debilitamiento de esta estructura impacta directamente en el apoyo a jóvenes científicos y en la capacidad de proyectar innovaciones y patentes nacionales. Productividad chilena: Rebatió la idea de que se pierdan recursos, señalando que “los indicadores muestran que Chile es muy productivo a pesar de las debilidades... el aporte de la ciencia ha prestigiado al país”.

El perfil de Lincolao y el equilibrio necesario

Uno de los puntos más críticos de Salazar fue el desconocimiento de la ministra respecto al ecosistema local, dado que gran parte de su carrera como empresaria se desarrolló en Estados Unidos. “La ministra no tiene una carrera acá en Chile... no estaba dentro del ecosistema hace 20 años”, recordó.

Ante la vacante en la subsecretaría, Salazar hizo un llamado al presidente José Antonio Kast para buscar un equilibrio político y técnico:

Contraparte histórica: “Si tenemos una ministra cuyo ADN está dado para la empresa, tiene que tener un subsecretario que conozca el sistema... que genere diálogo con los investigadores”. Riesgo de oposición: Advirtió que si se nombra a alguien con el mismo perfil de Lincolao, “rápidamente se va a ganar una oposición importante en toda la comunidad científica”.

Crítica a la política de “Broker”

Finalmente, el exministro cuestionó que la estrategia de la cartera se limite a buscar inversionistas extranjeros. “No basta con ser un broker e ir a Estados Unidos a juntarse con empresarios... los que conocen el sistema saben que no basta con eso.

Tenemos que construir un sistema que parte por la investigación básica y la formación de talento”, concluyó, lamentando que hoy el debate esté “enredado” en peleas domésticas en lugar de acciones concretas para el futuro del país.