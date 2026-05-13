Casi dos tercios de quienes comienzan a entrenar terminan abandonando: experto entrega 3 consejos para que no te pase / Halfpoint

El deporte es una de las actividades más practicadas a lo largo del mundo, tanto por motivos de recreación como para mejorar la salud general de las personas ante las grandes altas del sedentarismo.

Sin embargo recientes estudios indican que existe una alta tasa de abandono de actividades deportivas con distintos factores en común.

Según una investigación de Sports Medicine, el abandono de rutinas deportivas alcanza entre un 40% y 65% en los primeros seis meses. Entre las principales razones, se encuentra la desmotivación por no ver avances concretos.

Este punto es profundizado por Health Psychology Review, que apunta a que el monitoreo constante de los progresos es fundamental para que la gente se mantenga en actividad. Esto ya que permite al usuario visualizar avances internos y de rendimiento que el espejo todavía no refleja.

También se apunta a la calidad de los equipamientos que utilizan los deportistas, el uso de maquinaria que no respeta la biomecánica natural del cuerpo no solo incrementa el riesgo de lesiones, sino que reduce drásticamente la eficiencia de cada sesión.

¿Cómo puedo entrenar y hacer deporte de manera eficiente para ver resultados?

Renato Vargas Caks, entrenador funcional, explicó los tres elementos fundamentales para que las personas puedan llegar una rutina deportiva eficiente.