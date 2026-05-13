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VIDEO. “Te preguntarás cómo”: La historia del joven chileno que pasó de imitar a Luisito Comunica a trabajar con él

El influencer Tom Brass contó cómo llegó a colaborar con el famoso youtuber mexicano.

Felipe Romo

“Te preguntarás cómo”: La historia del joven chileno que pasó de imitar a Luisito Comunica a trabajar con él

En 2021 Luisito Comunica visitó Chile y conoció a un joven chileno que se había vuelto viral en redes sociales gracias a sus imitaciones de la voz del creador de contenido mexicano.

Su nombre es Tom Brass, quien en la actualidad desarrolló su propia imagen como influencer, y contó que comenzó a trabajar junto a Luisito Comunica tras este recordado momento.

“Resulta que ahora estoy trabajando con este ‘perro’. Te preguntarás cómo, resulta que le estoy traduciendo los videos de YouTube al inglés”, contó el chileno.

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Brass también utilizó su video para entregar un mensaje motivacional acerca del trabajo constante para lograr cosas, tal como hizo con el youtuber mexicano.

“A lo que quiero llegar con este video son dos cosas. Punto numero uno, buscate las oportunidades, tienes que estar en constante movimiento para conseguir cosas, si no las cosas no van a pasar nunca”, indicó.

El influencer chileno recalcó lo importante que es el manejo de inglés para surgir en el mundo de las redes sociales, afirmando también que era una de sus debilidades, pero que con trabajo logró salir adelante.

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