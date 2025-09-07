;

VIDEO. Mariana Derderian y la posibilidad de una nueva relación: “Que la vida me sorprenda”

“Creo que la muerte te enseña a vivir, te hace sentir vivo y hace que entiendas qué es lo importante”, dijo la actriz.

Alejandro Basulto

Only Friends, Mega

Only Friends, Mega

En una íntima conversación en Only Friends, la actriz Mariana Derderian abordó no solo el proceso de duelo tras la pérdida de su hijo Pedro, sino también la manera en que ve la posibilidad de abrirse a una nueva relación en el futuro.

La intérprete fue entrevistada por José Antonio Neme, donde profundizó sobre los aprendizajes que le dejó el devastador incendio ocurrido el 8 de mayo de 2024 en Vitacura.

Durante la entrevista, reflexionó: “Creo que la muerte te enseña a vivir, te hace sentir vivo y hace que entiendas qué es lo importante y qué no es importante, quiénes son las personas. Hay un viaje hacia adentro que es muy inevitable”.

Revisa también:

ADN

La actriz aseguró que su vida cambió tras la tragedia. “No soy la de antes, estoy coja, pero corro coja, camino coja, me río coja, lloro, hago todo coja”, comentó con emoción.

A esto sumó su gratitud por el tiempo compartido con su hijo: “Yo soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve y hubiera repetido todo tal cual”.

¿Veremos en un futuro cercano a Mariana Derderian con una pareja?

Sobre el tema de una eventual nueva relación, comentó: “No sé, yo creo que no está ni cerrado ni abierto. Somos jóvenes. ¿Sabes qué? Yo me caigo superbién, me llevo muy bien conmigo, no tengo ningún problema con la soledad, a mí me gusta y me acomoda”, explicó.

Finalmente, concluyó: “Pero no me gusta nadie, y el día que me guste, bueno... No me pasa eso ya (...) Quién sabe. Bueno, no importa, no sé. Mira, que la vida me sorprenda, yo no busco ni me escondo, pero que sea lo que sea”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad