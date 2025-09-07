En una íntima conversación en Only Friends, la actriz Mariana Derderian abordó no solo el proceso de duelo tras la pérdida de su hijo Pedro, sino también la manera en que ve la posibilidad de abrirse a una nueva relación en el futuro.

La intérprete fue entrevistada por José Antonio Neme, donde profundizó sobre los aprendizajes que le dejó el devastador incendio ocurrido el 8 de mayo de 2024 en Vitacura.

Durante la entrevista, reflexionó: “Creo que la muerte te enseña a vivir, te hace sentir vivo y hace que entiendas qué es lo importante y qué no es importante, quiénes son las personas. Hay un viaje hacia adentro que es muy inevitable”.

La actriz aseguró que su vida cambió tras la tragedia. “No soy la de antes, estoy coja, pero corro coja, camino coja, me río coja, lloro, hago todo coja”, comentó con emoción.

A esto sumó su gratitud por el tiempo compartido con su hijo: “Yo soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve y hubiera repetido todo tal cual”.

¿Veremos en un futuro cercano a Mariana Derderian con una pareja?

Sobre el tema de una eventual nueva relación, comentó: “No sé, yo creo que no está ni cerrado ni abierto. Somos jóvenes. ¿Sabes qué? Yo me caigo superbién, me llevo muy bien conmigo, no tengo ningún problema con la soledad, a mí me gusta y me acomoda”, explicó.

Finalmente, concluyó: “Pero no me gusta nadie, y el día que me guste, bueno... No me pasa eso ya (...) Quién sabe. Bueno, no importa, no sé. Mira, que la vida me sorprenda, yo no busco ni me escondo, pero que sea lo que sea”.