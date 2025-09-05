;

Mariana Derderián se sincera sobre la dolorosa pérdida de su hijo: “Yo soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve”

La actriz reflexionó sobre el complejo momento que atravesó y destacó el apoyo de su red más cercana.

En una emotiva entrevista en el programa Only Friends de Mega, Mariana Derderián compartió detalles íntimos sobre el devastador incendio que el 8 de mayo de 2024 cobró la vida de su hijo Pedro, de tan solo seis años, en su hogar en Vitacura.

Acompañada por José Antonio Neme, relató cómo ha enfrentado este doloroso proceso y valoró el apoyo incondicional que recibió de sus amigos y seres queridos.

“Creo que la muerte te enseña a vivir, te hace sentir vivo y hace que entiendas qué es lo importante y qué no es importante, quiénes son las personas. Hay un viaje hacia adentro que es muy inevitable”, reflexionó.

No soy la de antes, estoy coja, pero corro coja, camino coja, me río coja, lloro, hago todo coja”, añadió con emotividad, manifestando su gratitud por el tiempo compartido con su hijo: “Yo soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve y hubiera repetido todo tal cual”.

Tras la tragedia, la actriz se encontró sin hogar y con lo puesto. Sin embargo, sus amigos y seres cercanos se organizaron para brindarle un nuevo comienzo.

Venían llegando camiones con cosas. Ya había camas, que fue lo primero que llegó y después fue como: ‘Viene una alfombra, viene un sillón, el comedor, un servilletero’“, relató sobre el momento espcial.

Asimismo, hizo hincapié en que no era “nada que yo hubiese pedido. Una red tremenda me armó un hogar, que es donde vivo hoy”.

Una amiga cercana, Daniela, se encargó de la decoración del nuevo hogar, creando un ambiente acogedor en medio del dolor. “Entré a un lugar precioso (...) tener sábanas, toallas, una jabonera, champú, bálsamo, alguien se preocupó de que hubiese de todo”, destacó Derderián.

