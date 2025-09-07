;

VIDEO. “Llevamos ocho meses”: Laura de la Fuente sorprende con inéditos detalles de su relación con Paulina Rojas

Además, es la primera vez que la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro habla tan abiertamente sobre su vida sentimental.

En el más reciente capítulo de La Divina Comida, Laura de la Fuente sorprendió al sincerarse sobre su vida sentimental y dar detalles de su pololeo con Paulina Rojas.

La hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente recibió en la casa de su madre a los invitados de la jornada: Elvira Cristi, Vlado Mirosevic y Vicente Almonacid. En medio de la conversación, surgió la consulta sobre su “situación amorosa”, lo que abrió paso a su emotiva confesión.

Estoy, la verdad, supercontenta. No, estoy muy contenta, estoy pololeando”, reveló la joven de 20 años frente a los comensales.

A esto añadió: “Llevamos ocho meses pololeando (al momento de la grabación del programa). Más o menos como un año juntas y estoy, es que demasiado feliz”. Con entusiasmo, luego insistió en que “estoy chocha, estoy feliz, estoy pololeando”.

El capítulo se grabó semanas antes de que la influencer compartiera en redes sociales la celebración de su primer aniversario con Paulina, con una publicación que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Más adelante, en un tono más reflexivo, Laura de la Fuente comentó: Algo que yo respeto mucho y no solo en mi relación de ahora, sino que, como en general, es como la privacidad de las personas”.

“En el sentido de que, me encanta compartir historias mías y cosas, pero siento que es muy importante en algunos momentos, igual el mantener dentro de uno ciertas cosas y además se disfruta, yo creo, que un poco más. ¡Un brindis por el amor! Por el amor en todas sus formas“, cerró la joven, sumándose sus invitados al gesto.

