Spoiler de “Mundos Opuestos 3″: Luis Jiménez y Disley Ramos concretan importante hito en su relación

La relación entre Disley Ramos y Luis Jiménez vive un presente muy diferente al que se vio recientemente en las pantallas de Canal 13, cuando ambos protagonizaron tensos momentos dentro del reality Mundos Opuestos 3.

En el programa, la creadora de contenidos llegó a confesarle a Ignacia Michelson: “Estamos superdistanciados. Hoy día, si te soy sincera, me he sentido más nostálgica. De hecho, tengo un poco de pena. Yo le diría por qué no hacemos una amistad mejor y que quede así”.

La pareja había dejado atrás los gestos de cariño habituales, incluidos los besos y las “cucharitas” nocturnas, optando por mantener distancia.

Sin embargo, de acuerdo con testimonios más recientes, esa crisis ya forma parte del pasado. Claudia Campaña, mejor amiga de la chica reality, viajó a Perú junto a los padres de la influencer y relató a LUN cómo fue el encuentro.

“Pudimos viajar a verla hace como un mes atrás, eso debería salir en el reality más adelante, y la vi bien. Fui con sus papás (...) Estuvimos con ellos, vimos qué relación tiene con el Mago, y la verdad es que ella está bien. Claramente, eso ya pasó hace harto tiempo, pero ahora está bien”, recordó.

Amiga de Disley Ramos sobre Luis Jiménez: “Pareja sólida, o sea, conoció a los suegros”

La cercana de la influencer también recalcó que el vínculo atraviesa un buen momento: “Ellos como relación están bien. Las parejas pasan por períodos, donde están llegando a acuerdos, etcétera, pero ellos en la actualidad están bien, pareja sólida, o sea, conoció a los suegros, esa es la realidad”.

Sobre la reunión familiar, añadió: “La verdad es que los tíos son superbajo perfil, estuvo bien emotivo por parte nuestra ver a la Dis, todos lloramos, nos abrazamos, fue superlindo y, en el fondo, nosotros los vimos superunidos, él estuvo todo el rato en el encuentro".

Finalmente, Claudia Campaña señaló: “Lo que más le afecta a Luis es la opinión de su familia. Pero, claro, como que en el fondo se pusieron el parche un poco después de todo, ya se había destapado la olla. De eso conversamos poco cuando estuve allá, pero raya para la suma, me dijo que habían tenido un tema, pero que ahora estaban bien”.