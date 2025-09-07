Los récords tenísticos y el millonario premio que se embolsó Alcaraz tras ganar el US Open / Susan Mullane/ISI Photos

Este domingo, Carlos Alcaraz volvió a hacer historia al ganar la final del US Open luego de imponerse en cuatro sets a Jannik Sinner, arrebatándole también el número 1 del mundo.

El español completó el sexto Grand Slam de su carrera con apenas 22 años, obteniendo por segunda vez el trofeo en Nueva York.

Por ahora, al hispano solo se le niega el Australian Open, pero con su registro es el segundo jugador más joven en la Era Abierta del tenis en completar seis majors a su haber, siendo solo superado por Bjorn Borg.

El sueco tenía 22 años y 32 días cuando levantó su sexto Grand Slam, en Wimbledon 1978, mientras que Carlos Alcaraz llegó a la misma cantidad con 22 años y 125 días, superando a su compatriota Rafael Nadal, que al ganar el Australian Open de 2009 llegó a seis grandes con 22 años y 243 días.

Tras ganar su primer Grand Slam en cemento, el español es apenas el cuarto tenista en la historia en obtener dos o más majors sobre tres superficies distintas, sumándose a una lista que completan Mats Wilander, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

La espectacular racha alcanzada por Alcaraz, donde ha jugado la final de los últimos 8 torneos ATP que ha disputado (ganando 6 trofeos) también le trajo réditos económicos.

Esto pues el español se embolsó el premio más grande en la historia del US Open, 5 millones de dólares (poco más de 4.800 millones de pesos chilenos), los mismos que obtuvo Aryna Sabalenka por ganar en el cuadro femenino.