Bárbara Hernández pasó en un mes de nadar 27 horas seguidas a completar su cuarto récord Guinness: “Tuve alucinaciones auditivas”

Bárbara Hernández ha afrontado durante las últimas semanas desafíos más que complejos, pues no solo fue la primera sudamericana en hacer el doble cruce al canal de la Mancha a finales de julio y que la semana pasada llegó hasta la región de Magallanes para batir su cuarto récord Guinness.

“Tratando de digerir esto. Fue un mes muy intenso. La temperatura del agua fue 4,5 grados y la temperatura ambiente a menos 3 grados. Nos validaron rápidamente el récord Guinness, ya es oficial. Estoy tratando de asimilar lo que fue este reto. Tuve hipotermia, mi temperatura corporal bajó a 30 grados”, explicó en conversación con ADN Te Acompaña, apuntando a lo rudo que fue afrontar ambos desafíos en un mes.

“Todo el rato sentí el desgaste. Mis exámenes salieron súper bien, me bajó el cortisol nadando en La Mancha, estuve un día sin dormir. Lo hicimos así por la temperatura del agua y si no nadábamos ahora, teníamos que postergarlo a mayo, junio del próximo año, que es mucho tiempo”, remarcó la “Sirena de Hielo”, valorando el apoyo de su marido, Jorge Villalobos.

“Estamos juntos hace 13 años, es complejo. Primero lo da todo y cuando termina el nado, es desgastante emocionalmente, no quería ver la parte final del nado (...) Estoy pensando en cómo nadar en los mares del mundo y tener familia en algún minuto”, resaltó Bárbara Hernández.

El cruce doble al canal de la Mancha

Al margen de lo último en Punta Arenas, la “Sirena de Hielo” reconoció también la serie de complejidades que tuvo en Europa para completar las 27 horas de nado.

“El cierre fue horrible. En la ida, en las primeras 13 horas de nado vas muy mentalizado y me esguincé un pie en la salida desde Francia, en medio de las rocas y me resbalé. En las últimas 8 horas se adelantó un frente de mal tiempo, no podíamos salir porque era mucho el oleaje y el viento. No sabía cuándo terminaba. No me enteré que el nado terminó hasta que estaba arriba de una rampla y tratando de ponerme de pie tras 27 horas de nado”, apuntó Bárbara Hernández, enfatizando lo rudo del cierre.

“Como psicóloga, está la determinación, la entrega y todo. Como nadadora, ya tras 26 horas, tuve alucinaciones auditivas mientras nadaba. No sabía qué hacer. Creo que nunca repetí tantos garabatos, rabiando, mientras las olas me subían y bajaban. Iba haciendo mi show, a lo mejor si les daba lástima me dirían cuánto me quedaba y gritaba a mi embarcación “me quieren matar” y seguía nadando. Mi cabeza me permitió estar cuerda", cerró en ADN Te Acompaña quien espera tener, como desafío próximo, un nado en la Antártica, en el verano del 2026.