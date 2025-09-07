Chile comienza la “operación Luxemburgo” en Copa Davis: dos jugadores completarán el plantel este lunes / Instagram @federaciondetenis

A una semana de que Chile vuelva a jugar Copa Davis, por el Grupo Mundial I, el elenco nacional comenzó las prácticas de cara a la serie contra Luxemburgo.

Nicolás Massú lideró los trabajos en el Court Central Anita Lizana del Parque Deportivo Estadio Nacional.

El doble campeón olímpico contó con tres de los cinco nominados, Tomás Barrios Vera, Matías Soto y Diego Fernández.

Nicolás Villalón, Benjamín Torrealba y Benjamín Pérez, invitados al equipo, también estuvieron en la arcilla ñuñoína.

“Vengo de Estados Unidos, asi que me sirvió para botar el viaje. No dormí mucho en la noche. Hoy estaba pesado, la lluvia hacía que la pelota estuviera algo más inflada, pero todo bien y el court está muy bonito”, destacó Matías Soto en declaraciones al sitio oficial de la Federación de Tenis de Chile.

Mañana lunes se espera que el plantel chileno esté completo con la incorporación a las prácticas de Cristian Garin y Daniel Núñez.

Todo en pos de afinar detalles de cara a la serie ante Luxemburgo, que tendrá su inicio el sábado 13, a contar de las 17:00 horas.