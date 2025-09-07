Alcaraz se lleva todo tras concretar su venganza sobre Sinner para ganar el US Open y convertirse en el número 1 del mundo / CHARLY TRIBALLEAU

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volvieron a deslumbrar al mundo del tenis en su tercer choque seguido en finales de Grand Slam. Esta vez, en el US Open, el hispano completó su segunda victoria en aquellos choques para obtener el sexto major de su carrera.

El español entró decidido a tomarse revancha de la final perdida en Wimbledon y fue con mucha precisión a atacar el saque del número 1 del mundo, al que le rompió el servicio en su primer turno de servicio.

Mostrando lo mejor de su repertorio, con toques de calidad excelsos, Carlos Alcaraz concretó otro break para el 6/2 a su favor en el primer set.

"Ese es un slice de Roger Federer" ™️ pic.twitter.com/G77lfjsqf4 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

En el segundo set, Jannik Sinner reaccionó y con mucho más ímpetu, quebró en cero el servicio del hispano en el cuarto game, ventaja con la cual ganó por 6/3.

Jannik Sinner is firing on all cylinders right now 🔥 pic.twitter.com/ykVUHDAPOD — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Pese a las dudas, Carlos Alcaraz volvió a retomar su gran nivel inicial y aunque Jannik Sinner ganó la mayoría de los puntos con más de 10 intercambios de golpes, mostró alta precisión en la devolución para ganar el tercer set por 6/1.

One of the greatest baseline overheads you'll see, courtesy of Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/JTh2A9GCOL — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Se podía esperar que el italiano intentara recuperar el ritmo del segundo set, pero el número 2 del planeta logró mantener su pegada potente y estuvo más fresco físicamente, concretando el break a su favor en el quinto game.

Así las cosas, al tercer intento, y con un ace, Carlos Alcaraz selló el 6/4 en el cuarto set para llevarse el segundo US Open de su carrera, concretando una victoria que le permitirá también recuperar el número 1 del mundo desde este lunes.