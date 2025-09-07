;

Funcionario de la PDI es baleado al frustrar encerrona en La Florida: se mantiene en estado grave

El detective fue sorprendido por un grupo de delincuentes y respondió al ataque con su arma de servicio.

Cristóbal Álvarez

Un detective de la Brigada Antinarcóticos Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) permanece en estado grave tras recibir un disparo en el abdomen cuando intentaba impedir el robo de su vehículo, durante la medianoche de este sábado en la comuna de La Florida.

En concreto, según informó la institución, el funcionario llegaba a su domicilio cuando fue abordado por cuatro individuos armados que descendieron de un auto negro.

En ese contexto, se produjo un enfrentamiento a tiros, que terminó con el policía herido, aunque logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital de La Florida, donde fue ingresado de urgencia y actualmente se mantiene en intervención quirúrgica.

El detective repele el ataque, resulta herido, con un impacto balístico en su cuerpo y se traslada por sus propios medios hasta el Hospital de La Florida, donde en estos momentos está siendo intervenido”, señaló el jefe nacional contra Robo y Focos Criminales, Marco Ramírez, agregando que la condición médica del funcionario se mantiene reservada.

Los atacantes huyeron sin lograr concretar el robo. La Fiscalía Metropolitana Oriente dispuso que la Brigada de Robos Sur de la PDI encabece las diligencias para dar con los responsables.

De acuerdo a la información policial, se investiga además la participación de los mismos sujetos en otro robo con violencia registrado durante la noche, también bajo la modalidad de encerrona, utilizando un segundo vehículo de color negro.

