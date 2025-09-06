;

Elizalde descarta eliminar o reubicar ministerios ante propuestas de comisión asesora para ajustar el gasto público

“Esta es una propuesta que deberá ser estudiada en su momento”, dijo el ministro el Interior.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), aseguró este viernes que el gobierno no impulsará la reubicación ni eliminación de ministerios durante lo que resta del mandato del Presidente Gabriel Boric. La aclaración llega un día después de que la comisión convocada por el Ministerio de Hacienda entregara 34 propuestas para mejorar la eficiencia del gasto, entre las que figura suprimir la Segegob y trasladar sus funciones a Interior.

La instancia asesora —integrada por los especialistas María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga— presentó recomendaciones en seis ámbitos: educación, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática e institucionalidad. Entre las medidas sugeridas, además de la eventual eliminación de la Segegob, están revisar la continuidad del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y de la Fundación Prodemu, reforzar el control del Subsidio por Incapacidad Laboral y reevaluar la política de gratuidad en educación superior.

Consultado tras participar en la ceremonia Fraternitas de la República, Elizalde valoró el trabajo técnico, pero subrayó que no habrá reestructuraciones ministeriales: “Esta es una propuesta que deberá ser estudiada en su momento. De todas maneras, no está dentro del programa de gobierno, y más aún, con los meses que quedan del mandato, impulsar cambios que impliquen eliminar ministerios. En eso tenemos que ser muy claros”, afirmó.

Hacienda encargó el informe con el objetivo de identificar espacios de ahorro y modernización del Estado. El Ejecutivo revisará las recomendaciones y definirá cuáles son viables de implementar por la vía administrativa y cuáles requerirían tramitación legislativa, aunque La Moneda ya marcó un límite respecto de la arquitectura ministerial.

Con el calendario político acotado y el foco en ejecución presupuestaria, en el oficialismo prevén priorizar medidas de control y eficiencia operativa por sobre reformas institucionales de mayor calado, dejando para una próxima administración cualquier debate sobre cambios estructurales en la orgánica del Estado.

