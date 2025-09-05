Oficialismo y DC impugnan ante el Tricel la candidatura al Senado de Ximena Rincón por tope de reelección / Sebastian Beltran Gaete

Los partidos del oficialismo, junto a la Democracia Cristiana (DC), ingresaron este viernes un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar la postulación al Senado de la actual senadora por el Maule, Ximena Rincón (Demócratas). La acción fue presentada por el abogado Gabriel Osorio y cuenta con la firma del Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, PPD, PS, PC y la DC.

El escrito sostiene que Rincón caería en la hipótesis del artículo 51, inciso tercero, de la Constitución, que limita a dos periodos consecutivos la permanencia en el Senado. A juicio de los requirentes, la parlamentaria ya habría completado dos períodos: 2010-2018 y 2018-2026, por lo que no podría repostular para un tercero.

El punto controvertido es su primer mandato. Rincón fue electa para 2010-2018, pero juró como ministra secretaria general de la Presidencia el 11 de marzo de 2014. Sin embargo, esa misma mañana asistió a la sesión de instalación del Senado, marcó asistencia y votó la Mesa, lo que —según el requerimiento— implica que sobrepasó la mitad del período (que vencía a las 23:59 del 10 de marzo de 2014) y, por ende, ese ciclo debe computarse íntegramente para el límite de reelección.

La impugnación recuerda que la reforma de 2020 fijó el tope de reelección en 16 años (dos períodos) y cita jurisprudencia del Tricel para pedir que no se flexibilice la voluntad del legislador. “Una interpretación distinta dejaría sin aplicación la norma”, alegan, advirtiendo que permitir una nueva candidatura habilitaría, “de manera irregular”, a ejercer 24 años consecutivos, publica La Tercera.

El requerimiento también alude al contexto político: Rincón había señalado en 2024 que no repostularía al Senado, pero, tras frustrarse su opción presidencial, inscribió candidatura en pacto con Chile Vamos. Para los firmantes, la acción busca “asegurar la plena aplicación y vigencia de la Constitución” y evitar “interpretaciones antojadizas”.

Ahora, será el Tricel el que resuelva si admite la candidatura o acoge la impugnación. De prosperar el reclamo, Rincón quedaría fuera de la carrera senatorial por el Maule; si se desestima, su postulación seguirá en competencia bajo el pacto opositor. No hubo p