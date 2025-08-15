Carabinero de franco frustra a tiros asalto en San Bernardo: dejó un muerto y un herido grave

Personal del Servicio Medico Legal se lleva los restos de las dos victimas mortales mientras LABOCAR pericia el lugar. FOTO: LUKAS SOLÍS/AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Durante la madrugada de este viernes, un carabinero que se encontraba fuera de servicio intervino en un incidente que terminó con una persona fallecida y otra gravemente herida en San Bernardo, región Metropolitana.

El uniformado estaba acompañado de su pareja y familiares cuando alrededor de las 03:30 horas recibió un llamado de auxilio desde el exterior de una discoteque. Según denuncias, un grupo de sujetos en vehículos había amenazado a sus familiares, lo que motivó su intervención.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo explicó que el carabinero, en defensa de sus familiares, disparó su arma personal debidamente inscrita contra un automóvil Renault. En el vehículo se encontraba la víctima fatal en el asiento del conductor y otra persona que resultó gravemente herida en el copiloto.

Desde Carabineros confirmaron que el funcionario no estaba cumpliendo labores policiales, se encontraba sobrio y que su armamento contaba con toda la documentación en regla.

Mientras tanto, el Laboratorio de Criminalística trabaja en el lugar para determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento.