Desde Bolivia responden a Independiente por sus quejas tras el fallo de Conmebol: “Nadie está por encima de las reglas”
La Federación de Fútbol Boliviana publicó un comunicado reprochando la actitud del club argentino.
Siguen las repercusiones por el fallo de la Conmebol que entregó la clasificación a la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en desmedro de Independiente.
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de un comunicado, respondió al “Rojo” por su reacción tras ser descalificado, en la que solicitaban retirar todos los artículos con alusión a su club del museo de Conmebol.
“La FBF rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y a los órganos disciplinarios de la Confederación”, señalaron de entrada.
“Recordamos a los clubes e instituciones su deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competiciones. Nadie está por encima de las reglas y su respeto es la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte”, continuaron.
Finalmente, en la Federación Boliviana sentenciaron que “reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia deportiva y la defensa del fútbol como espacio de unión, convivencia y celebración para todos los países de la región”.