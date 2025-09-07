Desde Bolivia responden a Independiente por sus quejas tras el fallo de Conmebol: “Nadie está por encima de las reglas”

Siguen las repercusiones por el fallo de la Conmebol que entregó la clasificación a la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en desmedro de Independiente.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de un comunicado, respondió al “Rojo” por su reacción tras ser descalificado, en la que solicitaban retirar todos los artículos con alusión a su club del museo de Conmebol.

“La FBF rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y a los órganos disciplinarios de la Confederación”, señalaron de entrada.

“Recordamos a los clubes e instituciones su deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competiciones. Nadie está por encima de las reglas y su respeto es la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte”, continuaron.

Finalmente, en la Federación Boliviana sentenciaron que “reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia deportiva y la defensa del fútbol como espacio de unión, convivencia y celebración para todos los países de la región”.