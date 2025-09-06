;

VIDEO. Ganó un título imposible en Chile y en el US Open se consagró con el segundo título de Grand Slam en su carrera

Horacio Zeballos ganó en los dobles del último major del año, en una larga carrera en las duplas que también lo tuvo con compañía nacional.

Carlos Madariaga

Ganó un título imposible en Chile y en el US Open se consagró con el segundo título de Grand Slam en su carrera

Ganó un título imposible en Chile y en el US Open se consagró con el segundo título de Grand Slam en su carrera / TIMOTHY A. CLARY

En una jornada de sábado en la que Aryna Sabalenka se coronó campeona del US Open, también se resolvió el cuadro de dobles masculino.

Fue un duelo más que parejo el que tuvo al argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers enfrentando al binomio de los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.

En casi dos horas y media de partido, la dupla sudamericano-europea debió levantar tres match points para finalmente levantar el título al ganar por 3/6, 7/6 y 7/5.

Zeballos y Granollers lograron de esta manera su segundo título de Grand Slam este año, pues ya habían triunfado en Roland Garros.

El argentino se consolida entre los mejores doblistas del planeta a sus 40 años, sumando ya 26 títulos en la especialidad, seis de los cuales ganó haciendo dupla con el chileno Julio Peralta.

El marplatense tiene también una cercana relación con nuestro país, considerando que fue acá donde ganó su único título ATP en singles, hace 12 años, cuando amargó el retorno al circuito de Rafael Nadal al vencerlo en la final del ATP de Viña del Mar.

Tras ganar el US Open en dobles, Horacio Zeballos se ubica en el puesto 5 del ranking mundial, en un nivel de desarrollo que el año pasado generó polémica en Argentina, pues, pese a su rendimiento, no fue convocado para jugar los dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024.

