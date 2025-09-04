;

VIDEO. "No nos podemos confiar ni un segundo": Massú respalda al plantel de Chile para afrontar la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

El capitán del elenco nacional le bajó el perfil a las deserciones de Jarry y Tabilo.

Carlos Madariaga

“No nos podemos confiar ni un segundo”: Massú respalda al plantel de Chile para afrontar la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

"No nos podemos confiar ni un segundo": Massú respalda al plantel de Chile para afrontar la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

En el marco de la presentación de la alianza de la Federación de Tenis de Chile con la Clínica Universidad de Los Andes, el capitán del equipo de Copa Davis, Nicolás Massú, abordó el presente del plantel.

Pese a que de cara a la llave contra Luxemburgo no podrá contar con Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, el doble campeón olímpico se mostró tranquilo de cara al cruce del 13 y 14 de septiembre en el Estadio Nacional.

“Tengo mucha motivación. Siempre acontecen situaciones. A uno le encantaría tener el equipo completo, pero podemos pelear de la mejor manera ese fin de semana. Uno debe estar atento a todas las situaciones que pueden pasar, confío plenamente en los jugadores que están”, recalcó, destacando que los europeos también llegan complicados.

“Vengo siguiendo a los jugadores de Luxemburgo hace varios meses y ellos también tienen una baja importante. La última Copa Davis que tuve a todos sanos fue contra Perú acá en Santiago. Ellos tienen una baja importante y les va a afectar, pero independientemente de los jugadores que enfrentemos, no nos podemos confiar ni un segundo. Tenemos que ganar esta serie”, apuntó Nicolás Massú, avalando al que será el número 1 de Chile en la serie, Cristián Garin.

Se está sintiendo mejor, ya está entrenando. Estoy ayudándolo lo que puedo antes que empiecen oficialmente los entrenamientos. Estamos preparados y con ganas”, comentó, señalando que el equipo también contará con Benjamín Torrealba, Nicolás Villalón y Benjamín Pérez, parte del recambio del plantel a futuro.

Todo con tal de aprovechar al máximo el cruce contra Luxemburgo en casa. “En los papeles es un rival abordable, pero los partidos se ganan en la cancha. Es supuestamente accesible, pero como equipo y como entrenador hay que preparar la Davis como si enfrentáramos a los mejores del mundo”, sentenció el capitán chileno de Copa Davis.

