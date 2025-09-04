VIDEO. El mensaje de Nicolás Córdova tras caer goleado en Brasil: “Sería muy reductivo hablar solo de lo que pasó hoy, esto viene de años”
“Mientras esté yo aquí, voy a tratar que estos chicos puedan disputar estos encuentros”, agregó el DT en torno al nuevo proceso con miras a 2030.
Chile cayó categóricamente ante Brasil por la penúltima fecha de las Eliminatorias en lo que fue el primer partido de Nicolás Córdova al mando de La Roja adulta. Pese a la goleada recibida, en conferencia de prensa el DT destacó el inicio del nuevo proceso con jugadores jóvenes.
“Sabíamos que enfrentábamos a un rival que es potencia mundial. En velocidad, técnica y físico están muy por encima de nosotros. La sensación es que hay mucho trabajo por hacer”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.
“Estoy muy contento por los chicos que debutaron, son jugadores que hay que proyectar. Jugaron muchos futbolistas que han estado en procesos de inferiores. Eso es a lo que hay que apuntar. Sé que son partidos difíciles, pero hay que atreverse a ponerlos. Mientras esté yo aquí, voy a tratar de que estos chicos puedan disputar estos encuentros”, continuó el también técnico de la Sub 20.
Al ser consultado sobre cómo planteó el duelo ante Brasil, aseguró que “el plan de juego se cumplió, que era tratar de cerrar los espacios. Si tú les das espacios a esta gente, te liquida. Con este tipo de jugadores no te puedes equivocar ni un metro, tienes que hacer el partido perfecto. Tratamos de hacer el mejor partido posible; a ratos se cumplió”.
“Sería muy reductivo hablar solo de lo que pasó hoy, esto viene de años. Hemos iniciado un proceso que es muy difícil de llevar a cabo, porque estamos tratando de poner de acuerdo a todo el fútbol chileno a nivel juvenil. Los países que han logrado eso hoy tienen grandes proyectos”, agregó Nicolás Córdova.
Acerca de cómo ha manejado la doble función entre la selección mayor y la juvenil, a días del inicio del Mundial Sub 20, sentenció que “hemos hecho una planificación para estar en conjunto con la Sub 20. Creo que eso le va a dar un plus, además, tres chicos fueron seleccionados a la adulta. Estamos haciendo una buena planificación para competir en ambos frentes de buena manera”.