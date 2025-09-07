Brayan Cortés volvió a ver acción con Peñarol en el partido en que su equipo venció por la cuenta mínima a Plaza Colonia, por la sexta fecha del Torneo Clausura de Uruguay.

El arquero nacional tuvo una gran actuación y realizó dos atajadas clave que le permitieron mantener su valla en cero y ser escogido como el mejor jugador de la cancha.

A través de las redes sociales del “Manya”, el exColo Colo dejó unas palabras en alusión a su destacado rendimiento. Muy importante para nosotros. Estábamos de local, con nuestra gente, era importante sumar”, señaló.

“Por suerte me tocó actuar en el primer tiempo ayudando al equipo; uno siempre quiere aportar un granito de arena. Lo importante es que se ganó y dejamos los tres puntos en casa”, agregó.

Para la fecha FIFA en curso, Cortés perdió su puesto como titular en La Roja, quedando incluso fuera de la citación de Nicolás Córdova para enfrentar a Brasil y Uruguay.