VIDEO. El fin de una era: Alcaraz vence con superioridad a Djokovic y se instala nuevamente en la final del US Open

Pese a un buen nivel de “Nole”, el número dos del mundo ganó en sets corridos y espera rival entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime.

Este jueves se vivió un verdadero partidazo por las semifinales del US Open, donde el actual número dos del mundo, Carlos Alcaraz, venció en sets corridos al histórico Novak Djokovic.

En un duelo marcado por el gran nivel tenístico de ambos, fue la juventud y el físico del español lo que inclinó la balanza, superando a “Nole” por 6/4, 7/6 y 6/2.

Si bien en el primer set “Charly” fue contundente, el segundo se transformó en una verdadera batalla de talentos. En el tie break, Alcaraz mostró la jerarquía generacional que viene exhibiendo durante todo el 2025.

Después de que la segunda manga se le complicara al serbio, en la última todo fue para el número dos del mundo, que celebró con respeto su clasificación a la final.

El rival de Carlos Alcaraz en el duelo decisivo del Abierto de Estados Unidos saldrá del ganador de la llave entre el número uno del mundo, Jannik Sinner, y el canadiense Félix Auger-Aliassime, actual 25 del ranking ATP.

