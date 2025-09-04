;

VIDEO. Pancho Melo y Gabriel Boric llamaron a votar: así puedes ayudar a que Chile gane el Mundial de Desayunos de Ibai

Nuestra sabrosa marraqueta con palta, huevo y jamón todavía tiene posibilidades de llegar a la final y ganar el campeonato.

Alejandro Basulto

Pancho Melo y Gabriel Boric llamaron a votar: así puedes ayudar a que Chile gane el Mundial de Desayunos de Ibai

El streamer español Ibai Llanos dio inicio a las semifinales del Mundial de Desayunos, donde se desarrolla el denominado “Clásico del Pacífico” gastronómico.

En esta ronda, Chile compite contra Perú en una votación que ya concentra la atención de millones de usuarios en redes sociales.

La propuesta chilena incluye marraqueta con palta, huevo y jamón, acompañada además por sopaipillas con pebre y té. Por su parte, la carta peruana llega representada por el tradicional pan con chicharrón, sumado a tamal y café pasado.

En la fase previa, Chile eliminó a España con una participación masiva: 2.097.000 votos, de los cuales 1,4 millones provinieron de TikTok, 627 mil desde Instagram y otros 70 mil en YouTube. Ahora, el país busca repetir la hazaña y avanzar a la gran final.

¿Cómo votar por el desayuno chileno?

Para apoyar a la marraqueta con palta, huevo y jamón, los usuarios pueden votar en las cuentas oficiales de Ibai Llanos.

En Instagram, la opción está en su última publicación; en TikTok, se debe dar “me gusta” al comentario del streamer que dice “Chile”; y en YouTube, la encuesta se encuentra en la pestaña de comunidad.

El resultado final se obtendrá de la suma total de votos en todas las plataformas. Por último, el ganador de este choque sudamericano se enfrentará al triunfador de la otra semifinal: Venezuela vs. Bolivia.

Famosos llamaron a votar por Chile

Figuras públicas también se sumaron al desafío. En la publicación de Ibai, el presidente Gabriel Boric escribió: “¡Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta”. A su vez, Arturo Vidal comentó: “Somos el mejor país de Chile”.

Entre los famosos que ya manifestaron su apoyo destacan Pancho Melo, Luis Jara, Carolina “Krespita” Rodríguez, Daniella Chávez, Daniela Castro y Denisse Malebrán.

