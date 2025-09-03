;

VIDEO. “Aquí no hay sapos”: Arturo Vidal dijo presente en la enorme fiesta de un influencer en el Teatro Caupolicán

La jarana fue organizada por Diego González, popular creador de contenido que celebró su cumpleaños.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

Este martes recién pasado, el popular influencer Diego González celebró su cumpleaños con una enorme fiesta en el Teatro Caupolicán.

Entre los invitados destacaron otros creadores de contenido, modelos, cantantes urbanos y también un conocido rostro del fútbol chileno: Arturo Vidal.

Fue el propio anfitrión quien micrófono en mano y ante la mirada de los asistentes, confirmó que uno de los tantos presentes era el “mejor futbolista de la historia”, lo que generó la euforia del público.

Revisa también:

ADN

Además, en modo de defensa del “King” y los problemas que le podría traer estar en una fiesta un día de semana, expresó: “Como en este cumpleaños no hay sapos, no quiero que le pidan fotos ni lo graben”.

Dentro de las extravagancias que el propio cumpleañero mostró mediante su transmisión en streaming, se pudo apreciar una barra libre, bailarinas “exóticas” y personas con enanismo animando el ambiente.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad