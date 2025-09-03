Este martes recién pasado, el popular influencer Diego González celebró su cumpleaños con una enorme fiesta en el Teatro Caupolicán.

Entre los invitados destacaron otros creadores de contenido, modelos, cantantes urbanos y también un conocido rostro del fútbol chileno: Arturo Vidal.

Fue el propio anfitrión quien micrófono en mano y ante la mirada de los asistentes, confirmó que uno de los tantos presentes era el “mejor futbolista de la historia”, lo que generó la euforia del público.

Además, en modo de defensa del “King” y los problemas que le podría traer estar en una fiesta un día de semana, expresó: “Como en este cumpleaños no hay sapos, no quiero que le pidan fotos ni lo graben”.

Dentro de las extravagancias que el propio cumpleañero mostró mediante su transmisión en streaming, se pudo apreciar una barra libre, bailarinas “exóticas” y personas con enanismo animando el ambiente.