Universidad de Concepción alcanza el liderato en la Primera B y Santiago Wanderers cede terreno tras sorpresiva derrota

Durante la jornada de este sábado, comenzó a disputarse la fecha 24 de la Primera B, con dos partidos clave en la lucha por el ascenso directo.

Universidad de Concepción ganó por la cuenta mínima a Rangers como visitante y se ubicó, momentáneamente, como líder exclusivo de la categoría de plata del fútbol chileno.

En el Estadio Manuel Moya de Cauquenes, el encargado de darle la fiesta al “Campanil” fue Jeison Fuentealba (40′), quien aprovechó un grave error del arquero local para anotar el único tanto del partido.

Por otro lado, en Quillota, San Luis se impuso por 3-2 a Santiago Wanderers, resultado que alejó a los de Valparaíso de la cima de la tabla.

Los goleadores en el Lucio Fariña fueron Martín Carreño (25′), Renato Tarifeño (78′) y Nicolás Molina (82′) para los “canarios”, mientras que para los “caturros” marcaron Sergio Felipe (24′) y John Valladares (87′).

Con estos resultados, Universidad de Concepción alcanza el primer lugar con 42 puntos, mientras que Rangers se mantiene en el décimo puesto con 30.

En tanto, Santiago Wanderers se aleja de la cima y se queda con 38 en la tercera posición, mientras que San Luis suma 32 unidades y se mete en la lucha por los puestos de playoffs.