;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de septiembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla cuatro juegos de la Primera B y dos de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de septiembre, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de septiembre, y quién transmite? / Karl Chinga Grawe

Hoy, sábado 6 de septiembre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Cuatro de estos encuentros darán inicio a la jornada 24 de la Primera B y otros dos son parte de la fecha 19 de la Segunda División Profesional.

Revisa también:

ADN

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 6 de septiembre a las 12:30 horas, con dos duelos en paralelo. Uno será en el Lucio Fariña, donde San Luis enfrentará a Santiago Wanderers, con arbitraje de Héctor Jona y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro será en el Manuel Moya de Cauquenes, donde Rangers se medirá con la Universidad de Concepción. Franco Jiménez será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, Unión San Felipe recibirá a Curicó Unido en el Municipal de San Felipe, con arbitraje de Miguel Araos y transmisión de TNT Sports.

El cierre de la jornada será a contar de las 17:30 horas, en el Germán Becker, donde Deportes Temuco jugará con Deportes Copiapó. Diego Flores será el juez de la contienda, que será transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional comenzará su acción a las 15:00 horas, cuando Brujas de Salamanca reciba a Real San Joaquín en el Municipal de Salamanca, con arbitraje de Matías Valenzuela y transmisión de La Liga 2D.

El otro duelo del día se desarrollará desde las 17:30 horas, en el Municipal de Rengo, donde Deportes Rengo jugará ante San Antonio Unido. Nicolás Gamboa dirigirá el encuentro, que será transmisión de La Liga 2D.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad