Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de septiembre, y quién transmite?

Hoy, sábado 6 de septiembre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Cuatro de estos encuentros darán inicio a la jornada 24 de la Primera B y otros dos son parte de la fecha 19 de la Segunda División Profesional.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 6 de septiembre a las 12:30 horas, con dos duelos en paralelo. Uno será en el Lucio Fariña, donde San Luis enfrentará a Santiago Wanderers, con arbitraje de Héctor Jona y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro será en el Manuel Moya de Cauquenes, donde Rangers se medirá con la Universidad de Concepción. Franco Jiménez será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, Unión San Felipe recibirá a Curicó Unido en el Municipal de San Felipe, con arbitraje de Miguel Araos y transmisión de TNT Sports.

El cierre de la jornada será a contar de las 17:30 horas, en el Germán Becker, donde Deportes Temuco jugará con Deportes Copiapó. Diego Flores será el juez de la contienda, que será transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional comenzará su acción a las 15:00 horas, cuando Brujas de Salamanca reciba a Real San Joaquín en el Municipal de Salamanca, con arbitraje de Matías Valenzuela y transmisión de La Liga 2D.

El otro duelo del día se desarrollará desde las 17:30 horas, en el Municipal de Rengo, donde Deportes Rengo jugará ante San Antonio Unido. Nicolás Gamboa dirigirá el encuentro, que será transmisión de La Liga 2D.