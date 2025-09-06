Un respiro en Boca Juniors: Miguel Ángel Russo recibe el alta médica tras cuatro días de internación

Preocupación generó durante la semana el estado de salud de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, quien tuvo que ser internado en un hospital privado de Buenos Aires.

El DT de 69 años fue diagnosticado con una infección urinaria y, pese a sentirse con ánimos para trabajar, sus médicos le indicaron que debía permanecer hospitalizado y con medicamentos administrados a través de suero.

Finalmente, la tarde del viernes 5 de septiembre, el director técnico fue dado de alta del Instituto Fleni y pudo regresar a su hogar, aunque el lunes deberá volver al recinto para continuar con sus chequeos correspondientes.

Aún no se conoce cuándo podrá volver a dirigir los entrenamientos del cuadro “xeneize”, que desde el martes han estado a cargo de su ayudante, Claudio Úbeda.

El equipo donde militan los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón se prepara para el duelo ante Rosario Central por el Torneo Clausura Argentino, programado para el próximo domingo 14 de septiembre.