Miguel Ángel Russo cumple su segundo día internado y Boca Juniors aún no se pronuncia sobre su estado

Se espera que el entrenador pase otras 24 horas bajo observación de sus médicos.

Sigue la preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo.

El DT de 69 años pasó la noche del martes y toda la jornada del miércoles internado en el hospital privado Instituto Fleni por una infección urinaria y, según reportan desde Argentina, hoy volverá a dormir en el recinto de salud bajo la vigilancia de sus médicos.

Pese a que ya suma su segundo día hospitalizado, los hinchas del “Xeneize” se han enterado de la noticia únicamente a través de la prensa, ya que el club no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su estado ni tampoco un mensaje de ánimo.

De hecho, el plantel de Boca volvió este miércoles a los entrenamientos, que estuvieron a cargo de Claudio Úbeda, ayudante del técnico afectado.

Se espera que Miguel Ángel Russo permanezca al menos otras 24 horas bajo estudios en el hospital y, aunque aseguran que se encuentra de buen ánimo, los médicos no quieren darle el alta hasta que la infección esté completamente superada.

