Fernando Ortiz está por completar su segunda semana como entrenador de Colo Colo y, en medio de la incertidumbre sobre si finalmente se jugará la Supercopa ante Universidad de Chile, volvió a conceder una entrevista.

“Me tocó debutar en una final que es un clásico, donde puedo ganar un título. Estoy tranquilo, los chicos hicieron un gran partido el domingo pasado. Les dije que tenían que repetir esa misma actitud”, comenzó diciendo a DSports.

“Quizá haya un poco de cambio a la hora de jugar, pero no de mover tanto. Los clásicos se ganan; jugando bien o mal, hay que ganarlos”, agregó.

Acerca del sistema de juego que le gusta utilizar, mencionó: “Me gusta el 4-2-3-1, lo he implementado mucho en México en equipos grandes y me ha dado resultados, pero también sé amoldarme a otros sistemas. Hoy tengo un plantel para poder hacer el juego que a mí me gusta”.

Además, el “Tano” reveló las primeras charlas que tuvo con Arturo Vidal. “Hablé con él. Le pregunté dónde se sentía más cómodo jugando. Yo tengo que exprimir a Arturo lo máximo que pueda; no solo en lo deportivo, sino también en su experiencia en todo sentido”, señaló.

“En el momento en que yo decida dónde me puede rendir, él lo va a hacer; por su profesionalismo, por lo que le da a la institución, por lo que significa para los jóvenes y por lo que representa en el plantel. Nosotros tenemos que exprimir a Arturo al máximo para que todos sigamos creciendo”, sentenció.