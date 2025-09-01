El comediante Santiago Endara, más conocido como “Pastor Rocha”, no dejó pasar la oportunidad de referirse nuevamente a su polémico cruce con el exjugador de la NFL Sammis Reyes, conflicto que surgió hace algunas semanas y que acaparó titulares.

En su participación en Entre Broma y Broma, conducido por Luis Slimming, el humorista desplegó una batería de chistes sobre el altercado que comenzó luego de que hiciera comentarios humorísticos sobre el embarazo de Emilia Dides.

En ese registro, publicado en Instagram, señalaba que podía ser un buen padrastro del hijo que espera la exMiss Universo Chile junto al deportista, algo que generó la airada reacción del exjugador de la NFL, quien contestó con tono amenazante.

Pese a que ambos aseguraron después haber conversado telefónicamente para aclarar la situación, el Pastor Rocha siguió sacando provecho del tema. Incluso, tiempo atrás publicó un video rapeando para parodiar la vez que Sammis Reyes se lanzó en ese género musical y recibió críticas.

Pastor Rocha: “Yo fui el tercero en una relación, yo soy DJ”

En el espacio de Luis Slimming, el comediante partió ironizando sobre su participación en el espacio: “Al fin me invitaron al programa. Yo estaba picado, dije ‘invitan a todos menos a mí, son de perro’. ¿Por qué me hicieron esperar tanto, hijo? Tuve que pelearme para que me inviten”.

“Yo me voy con pailones grandes al tiro, hijo. Imagínate, ha pssado que en la comedia les quieren pegar, ¿no? (...) Aquí en Chile, el Fabrizio Copano, le quiso pegar el Pailita, pero el Pailita po, hijo. No vay a comparar, con todo respeto. No vas a comprar al otro con el Pailita... No. Hijo, yo estaba listo", añadió.

Tras ello, al relatar su conflicto con el exjugador de la NFL, dijo: “Yo fui el tercero en una relación. Yo soy DJ, un DJ muy connotado, bueno, me dio la mitad, como corresponde... Hijo, uno es chistosito, entonces por chistosito uno tira una talla a veces, que, mira, no tiene nada de malo. Es una tallita”, lanzó.

Más adelante, explicó su “estrategia” para un eventual choque físico con el gigante de 2.10 metros. “Yo mido 1,71 (...) Él miró mi estatura y dijo ‘no me voy a las manos con este, este es peligroso, me puede reventar los tobillos’. Yo estaba pensando en reventarle los tobillos a puros cabezazos”, comentó bromeando.

También relató los consejos que recibió de Don Carter: “Es irreproducible, pero voy a tratar de reproducirlo, porque me dijo ‘si le vas a pegar, pégale primero… Muérdele la diuca’ (...) Yo le dije ‘¿y si va usted mejor?’, le dije yo, ‘y usted me ayuda’. Va a ir conmigo. Ya somos dos, somos dos chicos contra uno”.

Finalmente, Pastor Rocha cerró con otra broma sobre cómo fue su reconciliación con Sammis Reyes. “Yo le contesté a las 12 el teléfono, porque a esa hora se le reinicia la CPU”, expresó, provocando las risas en el estudio.