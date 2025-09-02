“Cuando uno quiere salir de un lugar...”: Conocida periodista de Mega revela cómo se dio su salida del canal tras 6 años

La periodista y deportista Macarena del Real confirmó durante este fin de semana que decidió renunciar a Mega, canal en el que trabajó desde 2019.

El inicio del vínculo de la comunicadora con el canal fue en diciembre de 2019, cuando realizó su práctica profesional.

Su primera experiencia fue en Deportes, pero con el tiempo se incorporó al área de “cambio climático”, lo que posteriormente la llevó a integrarse al equipo de Meteorología junto a Jaime Leyton y Alejandro Sepúlveda.

Respecto a esta decisión laboral, tiempo atrás había explicado: “Yo acepté porque sentí que se alineaba mucho con mi personalidad y con quien soy fuera del canal. O sea, yo soy periodista, pero también montañista, deportista, entonces así entré al área de Meteorología”.

En paralelo a su labor televisiva, la periodista de 27 años ha mostrado en sus redes sociales diferentes registros de sus actividades deportivas y de montaña, llegando a ser parte de exigentes competiciones.

¿Por qué Macarena del Real dejó Mega?

En una de sus stories, la profesional escribió: “Renuncié a Mega, el canal donde crecí personal y profesionalmente. Me voy agradecida y tranquila con mi decisión”.

Mientras que en un video, señaló: “Sí, los rumores eran ciertos. Es verdad, renuncié a Mega. Difíciles las despedidas, porque cuando uno quiere salir de un lugar, muchas veces tiene que dejar atrás a personas a las que uno le tiene mucho cariño, así que eso fue bastante complicado”.