Claudio Bravo sin filtros contra Sammis Reyes: “Alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”

En medio de un creciente debate en redes sociales sobre Sammis Reyes, el nombre de Claudio Bravo sorprendió al aparecer en la discusión con duras apreciaciones respecto al exjugador de la NFL y su mensaje.

El contexto se originó tras una serie de episodios que involucraron al también exbasquetbolista. Primero, el deportista e influencer reaccionó con molestia a una broma del comediante Pastor Rocha, publicando un mensaje cargado de enojo en su contra.

Más tarde, decidió responder directamente a los creadores de memes sobre su figura, lo que incrementó aún más las burlas en su contra. A esto igualmente se sumó un rap que grabó junto a un amigo, el cual fue blanco de críticas y mofas.

La polémica escaló con la publicación de una columna en el portal Turno en vivo, titulada: “Meta-análisis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?”.

Allí, varios usuarios debatieron sobre su perfil público, momento en que apareció el exguardameta de equipos como Colo Colo, Barcelona y Manchester City, con comentarios que apuntaban directamente al exjugador de la NFL.

Claudio Bravo: “El esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas”

Sobre Sammis Reyes, el capitán de la Generación Dorada escribió: “Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”.

Además, sostuvo que “las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún, cuando lo llevan con naturalidad y sin aspavientos”.

En su análisis, el exportero también indicó que “el mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo, van de la mano de forma natural”.

Finalmente, Claudio Bravo expresó: “Esfuerzo está en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar, personas o familias que viven con un sueldo mínimo, etc.”.

“El esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas. En la alta competencia deportiva el esfuerzo es algo natural, muy fácil de llevar”, cerró.