;

VIDEO Y FOTOS. “¿Por qué solo abraza a los niños blancos?”: figura de Brasil acusa a Disneyland de racismo contra su hijo

Raphinha se pronunció a través de sus redes sociales sobre una lamentable situación que vivió su familia en el parque temático de París.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

El sueño de muchas familias en el mundo es visitar, aunque sea una vez, alguno de los parques de Disneyland. Sin embargo, para uno de los mejores futbolistas del planeta, la experiencia fue desastrosa.

Raphinha, delantero que fue una de las grandes figuras en la goleada que Brasil le propinó a Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, aseguró haber vivido actos de racismo en contra de su pequeño hijo en el centro temático ubicado en París.

A través de su cuenta de Instagram, el atacante del FC Barcelona compartió una serie de videos en los que se ve a un trabajador vestido como una ardilla abrazando a todos los niños blancos que se acercaban, menos a su hijo, quien es de tez morena.

Revisa también:

ADN

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza”, escribió el futbolista.

“Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”, sentenció Raphinha.

ADN

@raphinha

ADN

@raphinha

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad