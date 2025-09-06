El sueño de muchas familias en el mundo es visitar, aunque sea una vez, alguno de los parques de Disneyland. Sin embargo, para uno de los mejores futbolistas del planeta, la experiencia fue desastrosa.

Raphinha, delantero que fue una de las grandes figuras en la goleada que Brasil le propinó a Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, aseguró haber vivido actos de racismo en contra de su pequeño hijo en el centro temático ubicado en París.

A través de su cuenta de Instagram, el atacante del FC Barcelona compartió una serie de videos en los que se ve a un trabajador vestido como una ardilla abrazando a todos los niños blancos que se acercaban, menos a su hijo, quien es de tez morena.

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza”, escribió el futbolista.

“Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”, sentenció Raphinha.

