VIDEO. La confianza del abogado que inclinó la balanza a favor de la U en el fallo de Conmebol: “Sabía que íbamos a ganar”
Gerardo Acosta, experto en derecho deportivo, fue parte de la comitiva defensora de Azul Azul y explicó cómo trabajaron para ganar la audiencia.
Uno de los grandes responsables de que el fallo de la Conmebol tras la tragedia de Avellaneda favoreciera a Universidad de Chile fue Gerardo Acosta, parte de la comitiva defensora de Azul Azul y experto en derecho deportivo.
El abogado paraguayo conversó con Radio Continental de Argentina, donde explicó cómo se llevó a cabo la audiencia y cómo trabajó los argumentos para que la definición resultara beneficiosa para la U.
“Teníamos un argumento sólido, pero no necesariamente el mejor. Todo dependía de cómo se desarrollara la audiencia; nosotros tratamos de reforzar nuestro punto sobre la organización del evento, de la responsabilidad del club local”, comenzó diciendo.
“Después, ese pálpito cambió completamente, porque el caso era más complicado que solo esa cuestión a la que se refería el comunicado de Conmebol. Cuando me llegó toda la información y pude ver los videos, me di cuenta de que era mucho más complejo”, agregó.
Acerca de aquel argumento y de cómo lo presentaron ante la audiencia, respondió: “Nuestra defensa fue que, al ser Independiente el encargado de la seguridad, debía ser descalificado. No sabemos en qué se basó la Conmebol, pero sabíamos que íbamos a ganar los puntos porque siempre le echó la culpa al club organizador”.
“Cuando me llamaron a la madrugada del jueves yo estaba durmiendo. Al despertarme a las 5:30 de la mañana y ver que el director de operaciones de Conmebol me mandaba el comunicado, mi primera reacción fue: vamos a ganar el partido”, sentenció acerca de cómo se enteró de la resolución.