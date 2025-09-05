Debutó con La Roja ante Brasil y ahora emociona a todos con este mensaje: “Un sueño hecho realidad”

La selección chilena sufrió este jueves una derrota 3-0 en su visita a Brasil por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, en un partido que estuvo marcado por el debut de varios jugadores con la camiseta de La Roja.

Uno de ellos fue el portero Lawrence Vigouroux, quien sumó sus primeros minutos oficiales con Chile y, pese a adjudicarse algunas buenas atajadas, poco pudo hacer para evitar la goleada de la “Verdeamarela” en el Maracaná.

Tras concretar su primera aparición con el combinado nacional, el arquero del Swansea City utilizó sus redes sociales y publicó un emotivo mensaje para valorar este importante hito en su carrera.

“Trabajé tan duro para este momento. Poder usar nuestra camiseta es un sueño hecho realidad, no solo para mí, sino para toda mi familia", escribió el golero nacido en Londres de 31 años.

Además, agregó que “el resultado no era el que queríamos, pero estoy orgulloso y agradecido de haber tenido la oportunidad de representar a nuestro país”.