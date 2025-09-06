;

Padre asesina a sus dos hijos tras secuestrarlos en Uruguay: encontraron los cuerpos dentro de un auto en un río

Los niños de 2 y 6 años fueron hallados sin vida junto a su padre en un arroyo, pese a que este tenía prohibido acercarse por violencia doméstica.

Cristóbal Álvarez

Padre asesina a sus dos hijos tras secuestrarlos en Uruguay: encontraron los cuerpos dentro de un auto en un río / PABLO PORCIUNCULA

Durante este viernes, la Armada de Uruguay confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos niños de 2 y 6 años, junto a su padre, al interior de un vehículo sumergido en un arroyo del departamento de Río Negro.

Concretamente, el hombre, identificado como Andrés Morosini Rechoppa, había secuestrado a los menores el miércoles en la ciudad de Mercedes.

Según detalló el Ministerio del Interior, el sujeto tenía una orden de alejamiento tras denuncias por violencia doméstica de su expareja, madre de los niños.

Sin embargo, pese a la prohibición, el hombre llegó hasta la vivienda, la amenazó y se llevó a los menores, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que se extendió por dos días.

“Con profundo dolor comunicamos el hallazgo de los cuerpos de los niños Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6 años, y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, y de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien los había raptado de su hogar”, señaló la cartera en un comunicado oficial.

El presidente Yamandú Orsi suspendió su agenda pública tras conocerse el caso. En tanto, el ministro del Interior, Carlos Negro, lamentó lo ocurrido: “La Policía Nacional dejó absolutamente todo lo que tenía y todo el esfuerzo para llegar a un resultado que no fue por supuesto el que deseábamos”.

