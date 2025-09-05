;

Tensión en el Caribe: Trump advierte que derribará aviones venezolanos que amenacen a EE.UU.

Venezuela, por su parte, movilizó al ejército y reservistas, denunciando “la mayor amenaza que nuestro continente ha visto”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier avión militar venezolano que ponga en riesgo a sus fuerzas en el Caribe será derribado.

El anuncio, se da luego de que F-16 venezolanos sobrevolaran un buque estadounidense dedicado a vigilancia antidrogas, según informó la AFP.

El Pentágono calificó el sobrevuelo como un “movimiento altamente provocador” y desplegó decenas de F-35 en Puerto Rico en respuesta inmediata.

Además, el mandatario estadounidense acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar redes de narcotráfico y elevó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Además, defendió la operación reciente en la que un misil estadounidense alcanzó una embarcación con drogas, dejando 11 muertos, calificados por Trump como “narcoterroristas”.

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su gira por México y Ecuador, reforzó la estrategia regional contra el crimen organizado.

Venezuela, por su parte, movilizó al ejército y reservistas, denunciando lo que llama “la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en 100 años”.

