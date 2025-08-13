Cámara de Diputados de Uruguay aprueba proyecto de ley que legaliza la eutanasia

Durante la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que legaliza la eutanasia bajo ciertas condiciones, por lo que ahora pasa a discusión a una comisión del Senado.

Tras un vehemente debate, que se extendió por más de doce horas, el texto impulsado por el Frente Amplio contó con la adhesión de 64 parlamentarios, mientras que otros 29 votaron en contra.

La iniciativa apunta a garantizar “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen ”. Es así que busca ofrecer una muerte “respetuosa” a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos.

La comisión de Salud del Senado deberá tramitar el proyecto que –de ser aprobado– pasará al pleno de la Cámara Alta, donde el oficialismo espera someterla a votación antes de que termine el año.

En caso de que se apruebe en ambas cámaras y se promulgue por el Ejecutivo, Uruguay se convertirá en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia , tras Colombia y Ecuador.