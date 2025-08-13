;

Cámara de Diputados de Uruguay aprueba proyecto de ley que legaliza la eutanasia

El texto busca ofrecer una muerte “respetuosa” a quienes lo pidan y cumplan con los requisitos. Ahora el Senado está a cargo de su aprobación definitiva.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial / Peter Dazeley

Durante la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que legaliza la eutanasia bajo ciertas condiciones, por lo que ahora pasa a discusión a una comisión del Senado.

Tras un vehemente debate, que se extendió por más de doce horas, el texto impulsado por el Frente Amplio contó con la adhesión de 64 parlamentarios, mientras que otros 29 votaron en contra.

Revisa también

ADN

La iniciativa apunta a garantizar “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”. Es así que busca ofrecer una muerte “respetuosa” a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos.

La comisión de Salud del Senado deberá tramitar el proyecto que –de ser aprobado– pasará al pleno de la Cámara Alta, donde el oficialismo espera someterla a votación antes de que termine el año.

En caso de que se apruebe en ambas cámaras y se promulgue por el Ejecutivo, Uruguay se convertirá en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, tras Colombia y Ecuador.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad