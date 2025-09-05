Capturan en Curicó a “Ñoño”, fugitivo buscado por el matar a golpes a una niña de cuatro años en Colombia / Mario Andrés Vergara Escobar

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Curicó a Jhon Camilo Flórez Moreno, alias “Ñoño”, sindicado por autoridades colombianas como integrante de un grupo delincuencial al servicio de Los Shottas y requerido por homicidio agravado de una menor de 4 años en Buenaventura, hecho conocido por las autoridades el 14 de mayo de 2024. La captura se concretó alrededor de las 00:40 de este viernes 5 de septiembre de 2025, en una vivienda del sector surponiente de la ciudad, donde el sospechoso se ocultaba junto a su familia.

Según informó la PDI, el operativo se originó tras diligencias por un homicidio frustrado ocurrido el 5 de agosto de 2024 en la localidad de Sarmiento (Curicó). Al establecer la identidad del involucrado, la policía chilena confirmó la existencia de una notificación roja de Interpol y una orden internacional de detención en su contra. La captura fue posible gracias a la cooperación entre autoridades colombianas y chilenas, con apoyo de Interpol y del programa ELPACCTO contra el crimen transnacional.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional de Colombia, precisó que sobre Flórez Moreno pesaba una recompensa de hasta $200 millones por información que facilitara su arresto. Además del homicidio de la menor, el requerido enfrenta cargos en Colombia por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión. La investigación colombiana indica que la niña murió por un fuerte golpe en la cabeza; la autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó maltrato físico como causa del deceso, un caso que conmocionó a la comunidad de Buenaventura.

En Chile, el subcomisario Luis Inzulza Rojas explicó que, al saber que era buscado, el sospechoso se movió entre distintos inmuebles de la comuna hasta ser ubicado y arrestado, mientras que Erik Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios en Curicó, indicó que Flórez Moreno habría permanecido en la zona durante ocho meses. De forma preliminar, también se indaga su eventual vínculo con infracciones a la Ley de Drogas en territorio chileno.

Alias “Ñoño” quedó a disposición del Ministerio Público para su control de detención, mientras se coordinan los pasos siguientes con Interpol y la autoridad judicial competente por la causa internacional. La detención representa un avance clave en la respuesta al crimen que impactó a Buenaventura y refuerza la efectividad de la cooperación internacional frente a delitos graves.