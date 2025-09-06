“Puede servir...”: Paredes apunta al parón por el Mundial Sub 20 para una mejoría en Colo Colo / Twitter @CSDColoColo

Una de las figuras de Colo Colo en el triunfo sobre los históricos de Alianza Lima fue Esteban Paredes.

El exdelantero de los albos no anotó, pero sí asistió a Miguel Riffo para el primero de los dos goles de los exjugadores del “Cacique” en Pedreros.

“Agradecerle al público, al Club Social, a los dirigentes, en una doble jornada donde también jugó el fútbol femenino”, valoró Esteban Paredes en diálogo con ADN Deportes, donde también comentó el presente del cuadro albo.

“No es de las mejores la campaña, aun fuera de copas internacionales, pero queda mucho todavía por delante. Esperemos que Colo Colo pueda escalar y juegue copas internacionales”, comentó, desestimando los reclamos en la U de Chile para postergar la Supercopa para privilegiar su llave de Copa Sudamericana.

“Deberíamos jugarla. Colo Colo en su momento también jugó un Superclásico y después con River. Son excusas nada más”, resaltó Esteban Paredes, que también abordó el parón por el Mundial Sub 20 como clave para el futuro del elenco popular en la temporada.

“A lo mejor no lo perjudica, puede mejorar. El técnico dijo que físicamente no estaban de la mejor manera y a lo mejor puede servir para ponerse a punto en lo físico y futbolístico”, comentó, junto con abordar el momento de Lucas Cepeda.

“Es el jugador más desequilibrante de Colo Colo. No soy quién para decirle que se quede, pero yo creo que de acá a fin de año se va”, cerró Esteban Paredes.