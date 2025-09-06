VIDEOS. Sin los chilenos en cancha, Vélez Sarsfield se queda con la Supercopa Argentina
Claudio Baeza se quedó en la banca, mientras que Diego Valdés no fue convocado para el triunfo sobre Central Córdoba en Rosario.
En una de las particularidades del fútbol, en pleno septiembre se resolvió al campeón de la Supercopa Argentina.
En este caso, se midieron, en el Gigante de Arroyito, en Rosario, el monarca de la Liga de Fútbol Profesional 2024, Vélez Sarsfield, jugó con el que levantó la Copa Argentina 2024, Central Córdoba.
Revisa también:
En el elenco de Liniers, ninguno de los dos chilenos tuvo acción: Claudio Baeza permaneció en la banca, mientras que Diego Valdés no fue citado y sigue sin debutar por el “Fortin”.
Más allá de aquello, fue Vélez Sarsfield el que fue más efectivo y se impuso 2-0 exactamente por la misma vía: centro de Maher Carrizo y cabezazo de Jano Gordon, que festejó al minuto 50 y 86.
Con este título, Vélez Sarsfield llegó a 19 títulos en la Primera División, siendo la Supercopa Argentina el segundo trofeo de Claudio Baeza desde su arribo al club, pues ya había levantado la Supercopa Internacional este año.