Sin los chilenos en cancha, Vélez Sarsfield se queda con la Supercopa Argentina / Luciano Bisbal

En una de las particularidades del fútbol, en pleno septiembre se resolvió al campeón de la Supercopa Argentina.

En este caso, se midieron, en el Gigante de Arroyito, en Rosario, el monarca de la Liga de Fútbol Profesional 2024, Vélez Sarsfield, jugó con el que levantó la Copa Argentina 2024, Central Córdoba.

En el elenco de Liniers, ninguno de los dos chilenos tuvo acción: Claudio Baeza permaneció en la banca, mientras que Diego Valdés no fue citado y sigue sin debutar por el “Fortin”.

Más allá de aquello, fue Vélez Sarsfield el que fue más efectivo y se impuso 2-0 exactamente por la misma vía: centro de Maher Carrizo y cabezazo de Jano Gordon, que festejó al minuto 50 y 86.

¡GOL DE VÉLEZ! Gordon convirtió el 1-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito.



Mirá la #SupercopaArgentina por #DisneyPlus Plan Premium

¡LO LIQUIDA VÉLEZ! Doblete de Gordon para el 2-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito. ¡Festejan los Melli en la platea!



Mirá la #SupercopaArgentina por #DisneyPlus Plan Premium

Con este título, Vélez Sarsfield llegó a 19 títulos en la Primera División, siendo la Supercopa Argentina el segundo trofeo de Claudio Baeza desde su arribo al club, pues ya había levantado la Supercopa Internacional este año.