;

VIDEOS. Sin los chilenos en cancha, Vélez Sarsfield se queda con la Supercopa Argentina

Claudio Baeza se quedó en la banca, mientras que Diego Valdés no fue convocado para el triunfo sobre Central Córdoba en Rosario.

Carlos Madariaga

Sin los chilenos en cancha, Vélez Sarsfield se queda con la Supercopa Argentina

Sin los chilenos en cancha, Vélez Sarsfield se queda con la Supercopa Argentina / Luciano Bisbal

En una de las particularidades del fútbol, en pleno septiembre se resolvió al campeón de la Supercopa Argentina.

En este caso, se midieron, en el Gigante de Arroyito, en Rosario, el monarca de la Liga de Fútbol Profesional 2024, Vélez Sarsfield, jugó con el que levantó la Copa Argentina 2024, Central Córdoba.

Revisa también:

ADN

En el elenco de Liniers, ninguno de los dos chilenos tuvo acción: Claudio Baeza permaneció en la banca, mientras que Diego Valdés no fue citado y sigue sin debutar por el “Fortin”.

Más allá de aquello, fue Vélez Sarsfield el que fue más efectivo y se impuso 2-0 exactamente por la misma vía: centro de Maher Carrizo y cabezazo de Jano Gordon, que festejó al minuto 50 y 86.

Con este título, Vélez Sarsfield llegó a 19 títulos en la Primera División, siendo la Supercopa Argentina el segundo trofeo de Claudio Baeza desde su arribo al club, pues ya había levantado la Supercopa Internacional este año.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad