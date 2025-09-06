Mosa cuestiona la postura de la U de jugar la Supercopa Chilena con juveniles: “Es una vergüenza” / Twitter @ColoColo

Este sábado, en el Estadio Monumental, históricos de Colo Colo y Alianza Lima se enfrentaron en el marco del centenario del “Cacique”.

El elenco popular se impuso 2-1, con tantos de Miguel Riffo y Gonzalo Fierro, en una instancia que reunió a cerca de 15 mil personas en Pedreros, incluyendo a la directiva alba.

En ese contexto, el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, volvió a cuestionar que la Supercopa Chilena no se disputara en duelos de ida y vuelta con la U de Chile.

“Nunca logré tener una respuesta con argumentos. Seguimos dándole vuelta, era la mejor alternativa, dándole a la gente y a la TV dos Superclásicos. Nunca supimos cuál era la piedra en el zapato, pero a estas alturas lo más importante es que se haga el partido o nos vamos a ir quedando sin fechas”, remarcó el líder del elenco popular.

Al respecto, Aníbal Mosa criticó duramente que los azules quieran jugar con juveniles aquel partido, en pos de privilegiar su llave de cuartos de final de Copa Sudamericana, ante Alianza Lima.

“Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partido, no lo han hecho y hemos ido a jugar. Creo que es una situación que se debería haber jugado en enero. Lo más importante es colocar la voluntad para que el partido se pueda jugar”, cerró Aníbal Mosa.