Brayan Cortés es calificado como la figura del triunfo de Peñarol ante Plaza Colonia

El arquero nacional tuvo al menos dos tapadas clave para la victoria del “carbonero” en su casa.

Carlos Madariaga

Brayan Cortés fue el único extranjero que alineó Peñarol en su partido por la sexta fecha del Torneo de Clausura en Uruguay.

El “carbonero” recibió en su cancha a Plaza Colonia, en un partido nada sencillo para el elenco del portero nacional.

De hecho, el iquiqueño tuvo dos atajadas decisivas para evitar que los forasteros abrieran la cuenta en el primer tiempo.

Tras ello, Peñarol logró abrir la cuenta con un afortunado remate de Leonardo Fernández al minuto 54.

Plaza Colonia pudo empatar el partido a los 78 minutos, pero Lucas Carrizo dilapidó el penal al estrellar el balón en el horizontal.

Así las cosas, Brayan Cortés completó su cuarta valla invicta en Peñarol, ganándose los elogios de los fanáticos, que apostan para que el club compre su pase a final de año.

