El termómetro de la extinción: altas temperaturas disparan mortalidad de los koalas y merman considerablemente su población / Lisa Maree Williams

Bien se sabe que las consecuencias del cambio climático afectan considerablemente la vida silvestre en todo el mundo llegando a niveles alarmantes.

En esta línea, las altas temperaturas crecientes asoman como un peligro silencioso para las consideraciones humanas pero altamente fatal para los koalas.

Además del impacto de los grandes incendios forestales, una nueva investigación científica revela que el aumento del calor cotidiano representa una amenaza letal y directa para la supervivencia de esta especie.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Biology Letters, estos marsupiales experimentan un incremento crítico en el riesgo de enfermar o morir cuando la temperatura máxima promedio alcanza un umbral sorprendentemente bajo: sobre los 27 grados Celsius.

Hasta la fecha, se disponía de múltiples reportes observacionales sobre ejemplares fallecidos durante olas de calor extremo.

Sin embargo, la comunidad científica carecía de evidencia empírica que demostrara matemáticamente este vínculo. Eso, hasta ahora.

Valentina Mella, de la Escuela de Ciencias Veterinarias de Sídney y autora principal del artículo, explicó a ABC: “Queríamos comprender mejor cómo el aumento de las temperaturas y las olas de calor más frecuentes pueden afectar la supervivencia de los koalas, especialmente a medida que se intensifica el cambio climático”.

Para alcanzar estas conclusiones, los investigadores analizaron cerca de 12.000 registros de rescate de koalas en Nueva Gales del Sur, Australia, utilizando metodologías de epidemiología ambiental humana. El estudio determinó que las poblaciones del interior del noroeste enfrentan el mayor peligro.

PETER PARKS Ampliar

A partir de los 27º, la curva de ingresos a centros de rescate y de mortalidad se dispara de manera sostenida. Cuando el promedio máximo de siete días alcanza los 30º, las probabilidades de que un koala requiera atención o muera aumentan hasta 3.5 veces en comparación con un escenario de 25º.

La vulnerabilidad de la especie se agrava si el ejemplar padece clamidiasis, una enfermedad bacteriana común, o habita en entornos inadecuados.

Una especie vulnerable

Actualmente, el koala figura como “vulnerable” en la Lista Roja de la UICN, tras registrar una caída poblacional del 28% en las últimas tres generaciones debido al desarrollo comercial, la deforestación y los incendios.

La catástrofe forestal entre fines de 2019 y 2020 consumió cerca de 47 millones de acres en el sureste y este australiano, matando a unos 6,400 de estos marsupiales; aproximadamente el 15% de su población total.

“Las poblaciones de koalas sufrieron pérdidas enormes debido a la mortalidad directa, las lesiones, la deshidratación y la destrucción del hábitat a largo plazo”, precisó Mella.

“La intensidad y la escala de estos incendios estuvieron fuertemente vinculadas al calor extremo, la sequía prolongada y las condiciones secas asociadas al cambio climático”, complementó.

Sin embargo, la mayor alerta del informe es que el calor moderado del día a día genera “riesgos compuestos” para una especie que ya lidia con la fragmentación de su entorno natural.

Los científicos concluyen que el panorama exige mejorar de forma urgente las estrategias de respuesta térmica para proteger a la fauna silvestre.