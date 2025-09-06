“Si mejoramos un par de cosas, entraremos a Australia”: el foco de los Cóndores tras perder la clasificación directa al Mundial de Rugby en Uruguay / T@TeamChile_COCH

Los Cóndores, la selección chilena de rugby, tuvo una histórica victoria en Montevideo ante Uruguay, pero la diferencia de puntos lo dejó fuera (por ahora) de la clasificación al Mundial de Australia 2027.

El plantel sintió el golpe tras lo hecho en tierras charrúas, lamentando no haber concretado el paso a la cita planetaria. “El equipo se convenció de que tiene un plan de juego claro, una defensa dominante y que si mejora un par de cosas, estamos ya entrando a Australia”, explicó el capitán nacional, Clemente Saavedra.

Cabe destacar que no todo está perdido para los Cóndores, pues entre el 20 y 27 de septiembre disputarán el playoff regional por otro cupo al Mundial.

“Lo importante es enfocarnos en nosotros, seguir dominando con lo que nos funcionó esta serie. Son dos semanas de mucho trabajo individual, hacer las cosas simples bien. Me voy triste, pero con mucho convencimiento y tranquilidad”, recalcó el líder del elenco nacional.

“Ganamos el partido que teníamos que ganar, pero la serie la perdimos allá. No pudimos poner algunas herramientas en cancha y no funcionó. Me voy con la hombría de los jugadores, las ganas de darlo vuelta, con una cantidad de oportunidades que volvimos a perder, pero es cuestión de borrar y empezar de vuelta porque volvemos a jugar en 15 días”, complementó el head coach Pablo Lemoine en diálogo con ESPN.

Todo de cara a una llave en que Chile cerrará en condición de local el 27 de septiembre. Según información de ADN Deportes, la primera opción para albergar aquel partido es el estadio Sausalito de Viña del Mar.

“El partido de ida es el importante, el segundo es más emocional. Esperamos preparar el primer partido de la mejor manera”, concluyó Pablo Lemoine.