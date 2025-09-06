;

Alejandro Tabilo ya tiene rival para el torneo que privilegió en desmedro de jugar Copa Davis

El número 2 de Chile competirá la próxima semana en el Challenger de Guangzhou.

Alejandro Tabilo, 122 del mundo, anunció la semana pasada su deserción del equipo chileno de Copa Davis para enfrentar a Luxemburgo.

El argumento del número 2 de Chile fue privilegiar su calendario en el circuito ATP, por lo cual fue duramente criticado en redes sociales.

“No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”, explicó en sus redes sociales el nacido en Toronto.

Con esto en consideración, Alejandro Tabilo tomó rumbo a Asia, donde jugará la gira de torneos en dicha zona, comenzando su acción en el Challenger 100 de Guangzhou, China.

El nacional, sexto cabeza de serie del cuadro, quedó emparejado en su estreno con el ruso Pavel Kotov, 294 del mundo, con el que tiene un historial a favor con triunfos en 2019 (Challenger de Shymkent) y 2024 (Masters 1000 de Indian Wells).

