Sin playoffs: aseguran que habría acuerdo entre ANFP y TNT Sports para crear nuevo torneo / Agencia Uno

Uno de los temas que ha mantenido ocupada a la ANFP es la deuda de cerca de 40 millones de dólares que mantiene con Warner, empresa dueña de TNT Sports, canal que transmite el fútbol nacional.

Los impagos corresponden a los partidos no agendados durante la pandemia y el estallido social, que significaron grandes pérdidas para la señal de televisión. Para sanear este compromiso, una de las ideas es agregar más partidos al calendario actual de nuestro balompié, algo que estaría cerca de concretarse.

Según información de TVN, la ANFP y Warner tienen un preacuerdo para la creación de un tercer torneo, que sería una Copa de la Liga, descartando así la opción de agregar playoffs al actual Campeonato Nacional 2025.

Para que esta nueva competencia tenga un reconocimiento mayor, tanto por parte de los clubes como de los espectadores, se le otorgaría un cupo de Copa Libertadores al equipo que logre consagrarse campeón.

De acuerdo con el medio citado, este acuerdo se votará en la próxima sesión del Consejo de Presidentes, programada para la semana entrante.