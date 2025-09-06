;

Sin playoffs: aseguran que habría acuerdo entre ANFP y TNT Sports para crear nuevo torneo

La medida responde a la petición del canal de contar con más partidos en el fútbol chileno y como método de indemnización por la deuda que la ANFP mantiene con la emisora.

Javier Catalán

Sin playoffs: aseguran que habría acuerdo entre ANFP y TNT Sports para crear nuevo torneo

Sin playoffs: aseguran que habría acuerdo entre ANFP y TNT Sports para crear nuevo torneo / Agencia Uno

Uno de los temas que ha mantenido ocupada a la ANFP es la deuda de cerca de 40 millones de dólares que mantiene con Warner, empresa dueña de TNT Sports, canal que transmite el fútbol nacional.

Los impagos corresponden a los partidos no agendados durante la pandemia y el estallido social, que significaron grandes pérdidas para la señal de televisión. Para sanear este compromiso, una de las ideas es agregar más partidos al calendario actual de nuestro balompié, algo que estaría cerca de concretarse.

Según información de TVN, la ANFP y Warner tienen un preacuerdo para la creación de un tercer torneo, que sería una Copa de la Liga, descartando así la opción de agregar playoffs al actual Campeonato Nacional 2025.

Revisa también:

ADN

Para que esta nueva competencia tenga un reconocimiento mayor, tanto por parte de los clubes como de los espectadores, se le otorgaría un cupo de Copa Libertadores al equipo que logre consagrarse campeón.

De acuerdo con el medio citado, este acuerdo se votará en la próxima sesión del Consejo de Presidentes, programada para la semana entrante.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad